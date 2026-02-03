Lazio, Matias Vecino al Celta Vigo: il motivo dietro il suo addio

A chiudere la finestra di mercato invernale è stata la cessione di Matias Vecino che, prima della scadenza del suo contratto, ha deciso di trasferirsi a titolo definitivo al Celta Vigo. Il trasferimento a La Liga, avvenuto prima del raggiungimento delle 25 presenze e del conseguente rinnovo automatico, si è verificato a titolo gratuito ma con un risparmio sull'ingaggio.

Il motivo dietro il trasferimento

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, il poco spazio trovato ultimamente nella rosa biancoceleste e il processo di ringiovanimento avviato hatto portato l'uraguaiano a prendere la dolorosa decisione di vivere un futuro lontano dalla squadra che lo ha accompagnato sin dalla stagione 2022/2023. Il contratto di un anno e mezzo proposto dal Celta Vigo, che occupa la settima posizione nella competizione spagnola, ha condotto il biancoceleste a preparare immediatamente le valigie per partire al più presto.

L'addio di Matias Vecino