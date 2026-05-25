Lazio, addio Sarri? Casting per la nuova panchina. Ecco tutti i nomi sul tavolo

Con la chiusura del campionato 2025/26, il futuro della panchina biancoceleste diventa la priorità assoluta. Il ciclo di Maurizio Sarri è ormai arrivato al capolinea: le parti sono pronte a incontrarsi a breve per ufficializzare la separazione e definire i dettagli dell'addio, mettendo definitivamente la parola fine al rapporto.

Il casting per il nuovo tecnico

La dirigenza si sta guardando intorno per trovare il profilo giusto. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, c’è stato un primo contatto con Gennaro Gattuso, ma il tecnico calabrese non è l'unico candidato. La lista è lunga e variegata: sono stati avviati dialoghi con gli agenti di Raffaele Palladino e Fabio Pisacane, mentre restano vive le opzioni che portano ad Alessio Lisci e a un ritorno di fiamma per Hernan Crespo.

L’opzione Conceicao

Oltre ai nomi già citati, spunta un profilo di grande prestigio internazionale: Sergio Conceicao. Il tecnico portoghese, ex bandiera biancoceleste, rappresenta una candidatura forte, dato che potrebbe liberarsi dal suo attuale impegno con l’Al-Ittihad. Il club è ora chiamato a valutare attentamente tutte le alternative per scegliere la guida tecnica da cui ripartire.