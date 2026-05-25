Lazio, battibeccho tra Lotito e Basic all'ultima di Campionato: la situazione

Il siparietto a bordo campo tra Lotito e Basic dopo Lazio-Pisa è stato solo l'atto finale di un rapporto ormai logoro. Nonostante, come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, il gestore avrebbe rimproverato il centrocampista per l'attesa raggiunta con il Venezia, il croato non rinnoverà con i biancocelesti. Dopo mesi di attesa e silenzi da parte della società, il numero 26 ha deciso di non aspettare oltre e guardare altrove.

​La scelta del Venezia

Il giocatore, stanco dell'incertezza laziale, ha accettato l'importante offerta triennale del Venezia, pronto a puntare tutto su di lui dopo la promozione. L'affare, che sembrava cosa fatta con la Lazio già a fine dicembre su indicazione di Sarri, è sfumato proprio a causa dell'immobilismo del club capitolino, che si è fatto soffiare il calciatore da una proposta economica più solida.

​Cosa cambia per la Lazio

​La partenza di Basic è un duro colpo per la duttilità tattica della rosa: il centrocampista era infatti in grado di ricoprire con efficacia diversi ruoli, dalla mezzala al regista, come dimostrato proprio contro il Pisa. Ora la dirigenza laziale dovrà tornare sul mercato per correre ai ripari. Per rimpiazzare un giocatore così versatile, la società dovrà investire una cifra stimata tra i 5 e i 6 milioni di euro.