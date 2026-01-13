Calciomercato Lazio, per Cancellieri c’è l’offerta ufficiale del Brentford

Nelle ultime ore sono emerse novità significative sulla situazione di Matteo Cancellieri, esterno offensivo classe 2002 della Lazio. Il futuro del giocatore potrebbe presto essere in Premier League, dove l’interesse per il suo profilo si è trasformato in una proposta concreta. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il Brentford ha presentato una prima offerta ufficiale alla Lazio, aprendo di fatto una trattativa destinata a far discutere.

Cancellieri - Fraioli

L'offerta ufficiale del Brentford

Nel dettaglio, è stata registrata una proposta da 11 milioni di euro come parte fissa, a cui si aggiungono 4 milioni di bonus, per un totale complessivo che può arrivare a 15 milioni. Un’offerta importante, che testimonia quanto Matteo Cancellieri sia considerato un giocatore che piace all’estero. Il Brentford, inoltre, avrebbe già trovato un accordo di massima con il calciatore, pronto a misurarsi con il campionato inglese dopo le esperienze maturate in Serie A.

L’esterno offensivo è un titolare di Sarri e di questo aspetto bisogna genere conto, ma gli inglesi si sono presentati e bisogna tenere conto che il contratto di Cancellieri scade tra meno di un anno e mezzo. La Lazio ha chiesto 18 milioni e dovrà prendere una decisione definitiva. La dirigenza considera il classe 2002 un asset ancora valorizzabile, anche alla luce dell’interesse crescente proveniente dall’estero. In quest’ottica, la distanza tra domanda e offerta è chiara: tre milioni separano le parti, una forbice che però potrebbe ridursi attraverso bonus più facilmente raggiungibili o una rimodulazione della parte fissa. Molto dipenderà dalla volontà del Brentford di rilanciare e dalla strategia della Lazio, che deve fare i conti anche con le esigenze di bilancio.