Calciomercato Lazio: sfuma il centrocampista, Toth ad un passo dal Bournemouth

Non è un segreto che il nome di Alex Toth fosse finito con insistenza sul taccuino dei direttori sportivi di mezza Europa. In Italia, era stata soprattutto la Lazio a muovere passi concreti per assicurarsi le prestazioni del classe 2005. Il club capitolino vedeva nel giovane magiaro il tassello ideale per dare dinamismo e qualità alla mediana, ma l’affondo degli inglesi ha cambiato le carte in tavola.

(Photo by Carlos Rodrigues/Getty Images)

L'offerta del Bournemouth

Alex Toth, centrocampista talentuoso del Ferencvaros, è ormai a un passo dal vestire la maglia del Bournemouth. L’operazione, che si avvia verso la conclusione definitiva, rappresenta un investimento massiccio per le “Cherries”, pronte a sborsare una cifra vicina ai 15 milioni di euro. La notizia è stata lanciata dall’esperto di mercato Nicolò Schira su X, il quale ha rivelato i dettagli di un’operazione lampo che ha bruciato la concorrenza internazionale. Per il gioiello ungherese è pronto un contratto a lungo termine: un quinquennale con uno stipendio che si aggirerà intorno ai 2 milioni di euro a stagione.

Fabiani ha condotto la trattativa in prima persona, è volato in Spagna (a Murcia) dove il Ferencvaros è in ritiro per via dello stop del campionato. L'obiettivo era chiaro: strappare il sì del ragazzo e del club per il trasferimento di Toth in biancoceleste. Non c'è stato niente da fare. È probabile che la concorrenza del Bournemouth abbia fatto la differenza. Salvo sorprese, il gioiellino ungherese classe 2005 andrà in Premier League. Ecco spiegato il motivo dell'assenza del direttore sportivo a Verona. Non ha seguito la squadra in trasferta per portare avanti la pista di mercato.