Lite Mou-Ianni (vice allenatore Lazio): Gotti svela il retroscena clamoroso di Chelsea-United
Gotti racconta lo scontro tra Mourinho e Marco Ianni dopo Chelsea-Manchester United 2-2
Durante il post partita di Genoa-Lazio su SkySport, Luca Gotti ha rivelato alcuni dettagli riguardo la nota lite Mourinho con Marco Ianni, storico collaboratore di Maurizio Sarri, ai tempi di Chelsea-Manchester United.
Gotti rivela il retroscena della lite tra Mourinho e Ianni
Lo scontro avvenne ai tempi di Chelsea-Manchester United, terminata 2-2. Gotti ha raccontato: “
Ricordo bene quell’episodio a Stamford Bridge. Lo United andò in vantaggio 2-1 e sul gol del pareggio, il mio amico Marco Ianni, allora collaboratore di Sarri e oggi viceallenatore della Lazio, esultò in faccia a Mourinho, sia all’andata che al ritorno. Fu difficilissimo rientrare negli spogliatoi perché la situazione divenne concitata”.
Diplomazia e tensione nello scontro di Stamford Bridge
Solo quando gli animi si calmarono, lo staff riuscì a chiarire nello spogliatoio, seppur con fatica. Gotti ha aggiunto:
“Ianni si scuso subito e Mourinho stesso si espose per evitare che il vice di Sarri fosse licenziato. In Inghilterra, soprattutto in grandi club, serve diplomazia. Mourinho apprezzò molto anche l’atteggiamento di Sarri a fine partita, molto corretto”.