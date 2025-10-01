Lite Mou-Ianni (vice allenatore Lazio): Gotti svela il retroscena clamoroso di Chelsea-United

Durante il post partita di Genoa-Lazio su SkySport, Luca Gotti ha rivelato alcuni dettagli riguardo la nota lite Mourinho con Marco Ianni, storico collaboratore di Maurizio Sarri, ai tempi di Chelsea-Manchester United.

Lo scontro avvenne ai tempi di Chelsea-Manchester United, terminata 2-2. Gotti ha raccontato: “

Ricordo bene quell’episodio a Stamford Bridge. Lo United andò in vantaggio 2-1 e sul gol del pareggio, il mio amico Marco Ianni, allora collaboratore di Sarri e oggi viceallenatore della Lazio, esultò in faccia a Mourinho, sia all’andata che al ritorno. Fu difficilissimo rientrare negli spogliatoi perché la situazione divenne concitata”.