La Lazio fissa il prezzo per la partenza di Castellanos

Il calciomercato della Lazio, come risaputo, è bloccato ma allo stesso tempo è un tema sempre in fermento. Tifosi ed ambiente aspettano e sperando in qualche movimento in quella che sarà la prossima sessione invernale ma oltre questo lato le voci non si placano nemmeno per le cessioni degli attuali giocatori.

Su tutti c'è il nome di Castellanos, la punta argentina ha attirato diverse attenzioni, su tutte quella dal Brasile, con il Flamengo che aveva addirittura provato un affondo importante nonostante fosse a conoscenza del calciomercato bloccato in entrata per i biancocelesti. Quest'oggi è Il Messaggero a riaprire le voci legate ad un trasferimento da parte di Castellanos.

La situazione e la valutazione

El Taty Castellanos piace, ha molto mercato e non si può nascondere che la Lazio, in caso di offerte adeguate, è quasi costretta a sedersi al tavolo delle trattative. La punta argentina, nell'ultima sessione estiva di calciomercato, ha ricevuto lusinghe da parte del Flamengo su tutti ma anche di tanti altri club inglesi e spagnoli. Da quello che trapela la società non considera il calciatore incedibile, a differenza della posizione presa in passato e sembra aver fissato anche la cifra per un eventuale trasferimento, ovvero 30-35 milioni di euro.

Il pensiero di Sarri

La stampa riporta in varie salse quella che sembrerebbe essere l'opinione dell'attuale allenatore biancoceleste Maurizio Sarri. Quest'ultimo stima la punta argentina ma allo stesso tempo non avrebbe problemi a cederlo. Già in estate infatti, pare che il tecnico toscano era pronto a sacrificare Castellanos per arrivare ad un profilo più ideale al suo gioco, ovvero uno tra Pio Esposito, Raspadori o Oyarzabal. Poche settimane e scopriremo concretamente la posizione della Lazio e il futuro di Castellanos.