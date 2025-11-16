Women, Bergamaschi nel post: "Partita dominata. Sul mio goal annullato? Ho rosicato"

Il commento nel post gara di Roma-Lazio della calciatrice giallorossa, Valentina Bergamaschi, che ha parlato in zona mista.

Volevamo darci una scossa dopo quelle due partite un po' sottotono, perché no nel derby, in una partita comunque molto sentita a Roma. Abbiamo comunque fatto una grande partita, dominata, è peccato aver fatto solo un gol.

Con Valerenga abbiamo avuto un errore difensivo, l'abbiamo analizzato, lo miglioreremo e credo che sia stata fatta una partita abbastanza dominante, nel senso che poi ci è mancato solo il gol. Con la Fiorentina un episodio un po' stroncato, volevamo comunque riscattarci e fare in modo di indirizzare la partita in una maniera diversa, così non è stato, però questo derby ci ha dato un po' la scossa per vedere il nostro cammino in Champions League. Valentina, com'è giocare con questo pubblico, in questo stadio?

Il goal annullato? Ho rosicato, come si dice a Roma. Ho imparato in fretta.

Purtroppo l'ho rivisto, me l'ha fatto rivedere anche Camilla. Starò più attenta a fare quel passetto indietro per essere pronta a riaggredire e non farmelo annullare.