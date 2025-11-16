Ulteriore problema per la Lazio: Hysaj costretto a lasciare il campo, ecco le sue condizioni
Dopo solo ventisei minuti del primo tempo, Hysaj è costretto a lasciare il campo di gioco: le sue condizioni.
Hysaj
Si sta giocando Albania-Inghilterra e il biancoceleste Hysaj era tra gli 11 titolari scelti dal ct Sylvinho.
Purtroppo, però, il biancoceleste è stato costretto ad uscire dal campo di gioco dopo solo ventisei minuti.
Le condizioni di Hysaj
Come riporta Radio Laziale sui propri profili social, il difensore biancoceleste è stato costretto a terminare la sua gara con l’Albania dopo solo ventisei minuti. Il problema sembrerebbe essere l’anca, ma le sue condizioni verrano valutate prossimamente.