Ulteriore problema per la Lazio: Hysaj costretto a lasciare il campo, ecco le sue condizioni

Si sta giocando Albania-Inghilterra e il biancoceleste Hysaj era tra gli 11 titolari scelti dal ct Sylvinho.

Purtroppo, però, il biancoceleste è stato costretto ad uscire dal campo di gioco dopo solo ventisei minuti.

Le condizioni di Hysaj

Come riporta Radio Laziale sui propri profili social, il difensore biancoceleste è stato costretto a terminare la sua gara con l’Albania dopo solo ventisei minuti. Il problema sembrerebbe essere l’anca, ma le sue condizioni verrano valutate prossimamente.

Il post di Radio Laziale