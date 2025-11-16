Women, Goldoni nel post: "Siamo tanto arrabbiate e rammaricate, sulla Roma..."
L'intervento al termine del derby di Roma-Lazio di Eleonora Goldoni
Seconda sconfitta stagionale contro la Roma dopo quella subita in Women's Cup. Un pesante insuccesso per la Lazio di Grassadonia che fatica ad imporsi sulle rivali giallorosse, rimaste ancora imbattute negli ultimi cinque incontri. Se nel primo tempo le biancocelesti hanno particolarmente subito il dominio offensivo della squadra di Rossettini, nella seconda frazione di gioco hanno cercato di costruire più occasioni goal, seppur sempre con fatica.
L'intervento al termine della sfida contro le giallorosse di Eleonora Goldoni che ha commentato ai microfoni della società laziale.
Goldoni nel post
Nel secondo tempo abbiamo giocato un miglior calcio, però siamo veramente tanto arrabbiate e rammaricate perché affrontavamo una squadra veramente di grandissimo livello e che rispettiamo tanto, ma anche noi siamo una squadra molto forte, in grande crescita e siamo tanto arrabbiate perché abbiamo dato tutto e possiamo fare molto meglio, sicuro. Credo che ci manchi un po' di sana esperienza e coraggio di giocare delle partite così belle, così importanti davanti a così tanta gente e anche fuori casa. Penso che dobbiamo lavorare molto anche su questo, oltre che continuare a fare il percorso che stiamo facendo.
Il centrocampista a Lazio Style Radio
Fa tanto male, quello che provo io assieme alle mie compagne è tanta rabbia, tanto rammarico, perché abbiamo lavorato veramente sodo per questo giorno, per questa partita. Il primo tempo è stato molto sofferto, però nel secondo tempo siamo cresciute, abbiamo affrontato una squadra che rispettiamo veramente tanto, ma anche noi possiamo e riusciamo a imporci. Sicuramente dobbiamo fare meglio dal punto di vista dell'approccio a partite così importanti, davanti a così tanta gente, a prendere coraggio, a fare il nostro gioco e fa male, fa male.
Conosciamo questo sport, tante volte il calcio è particolare, anche in partite come questa. Dobbiamo portare un pareggio a casa, addirittura una vittoria, quindi dobbiamo imparare ad essere più lucidi e più ciniche quando ci capita l'occasione.
Infortuni? Gli alibi non esistono, esistono solo adattamenti, soluzioni e anche con squadra corta noi siamo capaci di affrontare qualsiasi altra compagine. Ce l'ha sempre insegnato anche il nostro mister e lo impariamo ogni giorno, non abbiamo paura di niente.
Goldoni in zona mista
Abbiamo sofferto nel primo tempo, ma ci interessa la crescita nel secondo. Abbiamo una compagine che può fare molto bene: da oggi possiamo solo imparare e portare a casa questa rabbia. Dobbiamo continuare a lavorare.
Cosa è mancato nel primo tempo? Provo un misto tra rabbia e rammarico perché, quando ci siamo con la testa, possiamo giocare un buon calcio. Ci è mancato del coraggio.
Ha influito il coraggio di affrontare una squadra così tanto forte, davanti a questo pubblico. Siamo una squadra che può competere con tutte le altre.
Situazione infortuni? Chi manca non è un alibi, ma una sfida in più per saperci adattare a tutto e anche per giocare per loro, per la Lazio. Quello che è successo nel finale? Probabilmente un po' di agitazione, ma non posso commentare, non ero lì.
Tecnologia e calcio femminile
Sicuramente può aiutare in certi casi, ma non dobbiamo rischiare che diventi un calcio troppo tecnologico, piuttosto che istintivo. Penso che oggi, quando l'arbitro ha visto le azioni con il monitor, ha aiutato molto.