Women, Goldoni nel post: "Siamo tanto arrabbiate e rammaricate, sulla Roma..."

Seconda sconfitta stagionale contro la Roma dopo quella subita in Women's Cup. Un pesante insuccesso per la Lazio di Grassadonia che fatica ad imporsi sulle rivali giallorosse, rimaste ancora imbattute negli ultimi cinque incontri. Se nel primo tempo le biancocelesti hanno particolarmente subito il dominio offensivo della squadra di Rossettini, nella seconda frazione di gioco hanno cercato di costruire più occasioni goal, seppur sempre con fatica.

L'intervento al termine della sfida contro le giallorosse di Eleonora Goldoni che ha commentato ai microfoni della società laziale.

Nel secondo tempo abbiamo giocato un miglior calcio, però siamo veramente tanto arrabbiate e rammaricate perché affrontavamo una squadra veramente di grandissimo livello e che rispettiamo tanto, ma anche noi siamo una squadra molto forte, in grande crescita e siamo tanto arrabbiate perché abbiamo dato tutto e possiamo fare molto meglio, sicuro. Credo che ci manchi un po' di sana esperienza e coraggio di giocare delle partite così belle, così importanti davanti a così tanta gente e anche fuori casa. Penso che dobbiamo lavorare molto anche su questo, oltre che continuare a fare il percorso che stiamo facendo.

Fa tanto male, quello che provo io assieme alle mie compagne è tanta rabbia, tanto rammarico, perché abbiamo lavorato veramente sodo per questo giorno, per questa partita. Il primo tempo è stato molto sofferto, però nel secondo tempo siamo cresciute, abbiamo affrontato una squadra che rispettiamo veramente tanto, ma anche noi possiamo e riusciamo a imporci. Sicuramente dobbiamo fare meglio dal punto di vista dell'approccio a partite così importanti, davanti a così tanta gente, a prendere coraggio, a fare il nostro gioco e fa male, fa male.

Conosciamo questo sport, tante volte il calcio è particolare, anche in partite come questa. Dobbiamo portare un pareggio a casa, addirittura una vittoria, quindi dobbiamo imparare ad essere più lucidi e più ciniche quando ci capita l'occasione.

Infortuni? Gli alibi non esistono, esistono solo adattamenti, soluzioni e anche con squadra corta noi siamo capaci di affrontare qualsiasi altra compagine. Ce l'ha sempre insegnato anche il nostro mister e lo impariamo ogni giorno, non abbiamo paura di niente.