Gattuso nel pre: "Oggi non dobbiamo fallire sulla mentalità..."

La Lazio giocherà contro il Parma stasera allo Stadio Olimpico di Roma. In occasione, Gattuso è intervenuto ai microfoni di Dazn.

Abbiamo provato a fare cose diverse e l'hanno accettato subito, con le nostre problematiche. La partita a Torino ci ha dato sicurezza, venivamo dalla partita con il Milan e il Monza dove abbiamo rischiato troppo. Oggi non dobbiamo fallire sulla mentalità e la voglia di stare in campo.

Servirà l'umiltà, non uscire dalla partita e non subire l'evento, dobbiamo essere bravi su questo. Quando abbiamo subito l'evento siamo andati in difficoltà, se abbiamo qualche punto in più è anche grazie alle parate di Mandas.