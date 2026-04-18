Napoli e Atalanta in Coppa Italia: Sarri studia le mosse migliori

I prossimi impegni della Lazio di Sarri



Nel giro di pochi giorni la Lazio affronterà Napoli in campionato e Atalanta in Coppa Italia. La classifica deficitaria dei biancocelesti sposta inevitabilmente l’attenzione alla gara di Bergamo che andrà in scena mercoledì. Come già fatto a Firenze, Sarri sta studiando scelte e minutaggio per far arrivare al meglio i calciatori acciaccati a questa sfida.

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Le scelte di Sarri in vista di Napoli-Lazio

Tornano tra i convocati sia Gila che Maldini. Come riportato dal Corriere dello Sport, lo spagnolo potrebbe partire dall’inizio in coppia con Romagnoli per poi essere sostituito a inizio secondo tempo: Gila è fermo dalla trasferta di Bologna, in vista della sfida di Coppa Italia è fondamentale fargli prendere del minutaggio. Zaccagni resta in pole su Noslin e Pedro ma questa volta potrebbe partire dalla panchina per poi subentrare a gara in corso. Przyborek, dopo la trasferta di Napoli dovrebbe essere aggregato alla Primavera impegnata nel derby. Questa volta Taylor potrebbe esser risparmiato, in tal caso Sarri schiererebbe Basic e Dele-Bashiru come mezze ali. Per quanto riguarda i terzini, visto l’infortunio di Marusic, Lazzari è sicuro del posto; a sinistra Pellegrini insidia Tavares. Davanti c’è il ballottaggio Isaksen-Cancellieri, per il ruolo da centravanti invece confermato Dia.