Napoli-Lazio, l’iniziativa contro le discriminazioni prima del fischio d’inizio

Prima del fischio d’inizio di Napoli-Lazio ci sarà un’iniziativa contro le discriminazioni: a comunicarlo è stata proprio la società partenopea attraverso una nota ufficiale.

In occasione della partita Napoli-Lazio, SSC Napoli promuove un’iniziativa dedicata all’inclusione e al contrasto di ogni forma di discriminazione. Prima del calcio d’inizio, i calciatori scenderanno in campo accompagnati da bambini con background migratorio provenienti dalle scuole della città.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di lanciare un messaggio attraverso il calcio e in un luogo simbolico come lo stadio, dove i bambini saranno protagonisti di un momento dal valore sociale e civile, nel segno dell’integrazione e delle pari opportunità.

SSC Napoli ringrazia il Comune di Napoli e, in particolare, l’Assessorato alle Politiche Sociali, per la collaborazione e la disponibilità nell’individuazione delle associazioni da coinvolgere, rendendo possibile la partecipazione dei bambini a un’esperienza così significativa.

I bambini coinvolti rappresentano il volto autentico di una città multiculturale, viva e inclusiva, dove le differenze diventano ricchezza e occasione di crescita collettiva. Accompagnando i campioni in campo, saranno simbolicamente al centro della scena, testimoniando che Napoli è una comunità aperta e accogliente.