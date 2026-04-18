Ciro Novellino: "Con la Lazio difficile. Napoli ancora con Conte"

Poche ore separano il fischio d'inizio tra Napoli e Lazio in quello che sarà uno stadio Diego Armando Maradona bollente. Sfida che opporrà squadre con obiettivi e situazioni diverse. Da una parte gli azzurri di Antonio Conte che vogliono agguantare il secondo posto. Dall'altra, invece, i capitolini che cercano di salvare il più possibile una stagione sicuramente negativa che ha come ancora di salvezza la possibilità di vincere un trofeo, la coppa Italia. A parlare di tutto questo è intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni, Ciro Novellino, direttore responsabile di CalcioNapoli24.it.

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