Lazio, Zoff: «prima con grandi meriti». Mandas e il valore del gruppo
L’ex presidente e allenatore vede buone prospettive, ma ricorda che la squadra è ancora all’inizio del cammino.
Dino Zoff considera meritato il primo posto della Lazio e guarda con fiducia alle prospettive della squadra. L’ex portiere, già presidente e allenatore biancoceleste, ha parlato anche di Mandas e della Nazionale.
Zoff e il primato della Lazio
Al Canottieri Aniene di Roma, dove si trovava per un’iniziativa del circolo dedicata alla donazione del sangue con la Croce Rossa Italiana, Zoff ha detto: «Lazio prima con merito, prospettive mi sembrano buone.»
Tornando sulla squadra, ha precisato: «prima con grandi meriti. Siamo all’inizio ma le prospettive mi sembrano buone.»
Il dovere della Nazionale secondo Zoff
La leggenda del calcio italiano si è soffermata anche sugli azzurri: «La Nazionale deve ancora riprendersi, ha fatto qualche buon risultato ma il calcio italiano ha il dovere di presentarsi alle competizioni mondiali o europee. Il nostro dovere è quello».