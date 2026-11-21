Dino Zoff considera meritato il primo posto della Lazio e guarda con fiducia alle prospettive della squadra. L’ex portiere, già presidente e allenatore biancoceleste, ha parlato anche di Mandas e della Nazionale.

Zoff e il primato della Lazio

Al Canottieri Aniene di Roma, dove si trovava per un’iniziativa del circolo dedicata alla donazione del sangue con la Croce Rossa Italiana, Zoff ha detto: «Lazio prima con merito, prospettive mi sembrano buone.»

Tornando sulla squadra, ha precisato: «prima con grandi meriti. Siamo all’inizio ma le prospettive mi sembrano buone.»

Il dovere della Nazionale secondo Zoff

La leggenda del calcio italiano si è soffermata anche sugli azzurri: «La Nazionale deve ancora riprendersi, ha fatto qualche buon risultato ma il calcio italiano ha il dovere di presentarsi alle competizioni mondiali o europee. Il nostro dovere è quello».

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