Lazio, strategia chiara per gennaio: confermati tutti i big, piace un ex Serie A

La Lazio si avvicina alla sessione di mercato invernale muovendosi con largo anticipo: ad un mese e mezzo dall'apertura del mercato, il club biancoceleste comincia a pianificare le mosse per rinforzare la squadra. Secondo TuttoMercatoWeb, la dirigenza avrebbe già le idee chiare su come muoversi nel mese di gennaio.

Blindati i gioielli

Il direttore sportivo Fabiani ha fatto chiarezza sulle strategie societarie, annunciando che a gennaio non si muoverà nessun top. La dirigenza intende respingere al mittente qualsiasi assalto per i pezzi pregiati della rosa: i vari Taylor, Nuno Tavares, Isaksen e tutti gli altri protagonisti resteranno stabilmente a Roma.

Profili nel mirino

Per quanto concerne il reparto avanzato, il nome di Icardi resta una semplice idea senza riscontri concreti. Discorso differente per gli esterni offensivi, dove piace molto il profilo di Dennis Man, attualmente al PSV Eindhoven ma con un passato nel Parma e un gradimento per un eventuale ritorno in Serie A. Prima di affondare il colpo con un'offerta basata su un prestito con diritto di riscatto, tuttavia, la dirigenza dovrà valutare la situazione legata a Cancellieri. Inoltre, gli occhi del direttore sportivo sono puntati anche sui giovani: piace molto il capitano dell'Under 19 tedesca, il centrocampista classe 2008 Ebu Bekir Is, di proprietà dell'Eintracht Francoforte e già accostato anche allo Sporting Braga.