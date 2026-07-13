La risposta della Lazio sul caso Polymarket: Agimeg indaga

Come riportato precedentemente da Agimeg, Polymarket è stato inserito nella lista dei siti bloccati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

L'agenzia Agimeg ha chiesto chiarimenti all'Ufficio Comunicazione della S.S. Lazio:

L’oscuramento per gli utenti italiani, da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, del sito di Polymarket ha fatto tornare d’attualità la sponsorizzazione, da parte del sito di mercati predittivi, della maglia della S.S. Lazio. Qual è la vostra posizione a riguardo?