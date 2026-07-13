La risposta della Lazio sul caso Polymarket: Agimeg indaga
"Al momento stiamo attendendo le opportune comunicazioni da parte del nostro partner..."
Agimeg indaga
Come riportato precedentemente da Agimeg, Polymarket è stato inserito nella lista dei siti bloccati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
La risposta della S.S. Lazio
L'agenzia Agimeg ha chiesto chiarimenti all'Ufficio Comunicazione della S.S. Lazio:
L’oscuramento per gli utenti italiani, da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, del sito di Polymarket ha fatto tornare d’attualità la sponsorizzazione, da parte del sito di mercati predittivi, della maglia della S.S. Lazio. Qual è la vostra posizione a riguardo?
La risposta della Lazio:
Al momento stiamo attendendo le opportune comunicazioni da parte del nostro partner in merito alla vicenda. Fino ad allora preferiamo non rilasciare ulteriori dichiarazioni né formulare valutazioni su una questione che riguarda il partner stesso e i suoi interlocutori competenti.