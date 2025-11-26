Lazio, a caccia di un U23: occhi puntati su Tommaso Berti

Nella riunione di lunedì, svolta dal Consiglio Generale, è stato approvato lo schema del Manuale delle Licenze Nazionali per la stagione 2026/2027, in cui sono state apportate due modifiche sostanziali, tra cui la scelta di escludere le spese e i relativi ammortamenti dei calciatori Under 23 - selezionabili per le nazionali azzurre - dal numeratore del costo del lavoro allargato.

Berti nel mirino della Lazio

Una novità che chiaramente ha destato l'interesse, in particolare, della Lazio, reduce dal blocco del mercato in estate. In questo scenario, infatti, la società biancoceleste ha già inserito nella propria lista dei desideri alcuni nomi, tra cui quello di Tommaso Berti, 21enne attualmente in forza al Cesena.

Sarri punta su Berti

Una soluzione in vista del mercato di gennaio, data la necessità da parte della Lazio di ingaggiare una mezz'ala di qualità. Secondo quanto raccolto oggi dal Il Messaggero Berti sarebbe un innesto gradito a Sarri.