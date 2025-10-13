Torna Matias Vecino ma per lui è l'ultima chiamata

Come riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero le prossime due partite sono due big match che sanno di esame. Prima l’Atalanta, poi la Juventus. Per Vecino tornano a spalancarsi le porte della convocazione di Sarri e quella di Bergamo potrebbe essere la prima. Eventualità che certifica le grandi difficoltà di questo avvio per l’ex Inter. Quello stop durante la rifinitura pre Burnley ha risvegliato gli incubi del numero 5, rimasto ai box per 60 giorni (anziché 21) per una lesione di primo grado a una vecchia cicatrice del flessore. Un’assenza valsa il triplo in negativo sia per il calciatore che per la Lazio, ridotta all'osso a centrocampo.

Lo storico

Dal primo mandato di Mau sino a Baroni, passando per Tudor e il breve interregno di Martusciello, Vecino è sempre stato una garanzia, che partisse dal 1’ o dalla panchina. Il picco lo ha raggiunto nell’annata delle dimissioni del Comandante, il 2023-24, con il record personale di gol in una stagione, 7. Il momento più complicato invece dicembre scorso di fronte alla notizia dello strappo dovuto a una forzatura di troppo prima della debacle casalinga con l’Inter. Gli infortuni hanno accompagnato di continuo la carriera di Vecino e i tentennamenti delle ultime settimane per tornare a lavorare in gruppo ne sono solo una conferma. Una lecita preoccupazione da traumi pregressi che però Sarri non asseconderà all’infinito. Il rapporto tra i due è sempre stato franco, con alti e bassi. Fu il Comandante a insistere per portarlo a Formello l’estate 2022 e per trattenerlo a settembre 2023 nonostante il pressing del Galatasaray, come fu sempre lui a chiedere che finisse fuori rosa a gennaio 2024 dopo un diverbio di campo, poi risolto con le scuse del giocatore.

Il rischio

Sempre secondo quanto riportato da Il Messaggero, senza il blocco del mercato l’uruguaiano non sarebbe stato contattato per il rinnovo (nonostante le promesse del club) perché Sarri avrebbe preferito un rinforzo più giovane e con caratteristiche differenti in mezzo al campo, ma con lo stop alle trattative c’è stato il dietrofront forzato. Sempre meglio ritrovarsi un giocatore dell’esperienza di Vecino, peccato però che deve ancora giocare il primo minuto della propria stagione. Sebbene considerato guarito da diverse settimane dallo staff medico, il calciatore non si è mai sentito libero di tornare ad allenarsi in gruppo regolarmente. Giusto qualche tentativo prima delle ultime due sedute in cui si è finalmente visto con i compagni. Dopo tanta attesa il club pretenderà la presenza del numero 5 contro Atalanta e Juventus. Gli ultimi segnali sembrano portare verso questa direzione, ma tutto dipenderà dai prossimi allenamenti. Se Vecino si fermerà di nuovo, a quel punto si comincerà a pensare sul serio a un reintegro in lista (esaurendo i cambi concessi) di Dele-Bashiru, che si sta curando da una lesione di secondo grado anziché di primo come emerso ufficiosamente a fine settembre. Non resta che attendere le prossime due settimane.