Bufera su Ozer, il portiere che ha parato tre rigori alla Roma

Fino a pochi giorni fa è stato sulle copertine dei siti calcistici per aver parato tre rigori consecutivi. Parliamo di Berk Ozer, portiere del Lille e della nazionale turca. Il 25enne, infatti, nel match dello stadio Olimpico tra Roma e Lille ha parato ben tre rigori, due a Dobvyk e uno a Soulè, entrando di diritto nella storia del calcio.

Questa volta però è sotto ai riflettori per motivi ben lontani dalle prestazioni legate al campo. A riportarlo è Il Corriere dello Sport che puntualizza come il portiere turco ha abbandonato il ritiro della propria nazionale senza autorizzazione, facendo scatenare l'ira del ct Vincenzo Montella e della federazione. Di seguito è arrivata anche la nota ufficiale da parte della federcalcio turca. Successivamente è arrivata anche la replica da parte del diretto interessato: Berk Ozer che non ha risparmiato l'allenatore della Turchia.

La nota della federcalcio turca

Il giocatore ha lasciato il nostro centro di allenamento al suo ritorno a Istanbul, motivando la sua partenza con l’esclusione dalla lista per la partita Bulgaria-Turchia, senza alcuna autorizzazione da parte del nostro staff tecnico. Mentre ci stiamo impegnando con dedizione per qualificarci alla Coppa del Mondo un comportamento simile è inaccettabile.

La risposta di Ozer riferita a Montella