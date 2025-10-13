Castellanos, è il giorno della verità. Troppi infortuni: campi sotto accusa

Come riportato da Il Messaggero, ancora qualche ora di ansia prima di scoprire l’entità dell’infortunio muscolare di Castellanos. L’argentino, finito ko venerdì, è a rischio per Atalanta e Juventus. A Formello per adesso si continua a predicare calma appellandosi a quanto già accaduto a luglio e settembre col Taty, ma trovarsi di fronte a un ulteriore lungo stop di un titolarissimo sarebbe deleterio per la Lazio.

A Formello si cercano i motivi dei tanti stop

In assenza di referti, intanto si stanno cercando i motivi dei tanti forfait e a tal proposito si fanno sempre più intensi i dubbi sui manti erbosi del centro sportivo. I campi, come mostrato dalla società nell’open day per la stampa del 9 luglio, sono stati rizollati in estate, eppure per Sarri, lo staff e i calciatori stessi risultano più duri del solito. Situazione che, nonostante qualche smentita di rito, al momento si sta considerando tra le cause principali dei molti ko, muscolari e non, che la squadra è stata costretta ad affrontare sinora, ultimo Castellanos.

Speranza Dia

I terreni, le nuove metodologie di lavoro, il caldo torrido della Capitale dopo i tanti anni ad Auronzo e qualche valutazione sbagliata. Si sta mettendo tutto nel calderone a Formello per ridurre la percentuale di errore su circostanze che per adesso stanno contribuendo a un inizio di stagione complicato per la Lazio, che in attesa di novità su Castellanos incrocia le dita per la caviglia destra del sostituto, Dia. L’ex Salernitana la scorsa settimana è stato gestito e non è previsto prima di mercoledì, massimo giovedì, in gruppo. Dalla ripresa di domani pomeriggio invece i riflettori saranno puntati sul percorso in gruppo di Vecino, ma anche su Marusic e Pellegrini, che lo staff sta cercando di recuperare per Bergamo. Emergenza tanta, certezze poche.