Lazio in emergenza verso il Milan: Sarri studia le soluzioni

Torna a suonare l’allarme in casa Lazio. Dopo la fine anticipata della stagione per Provedel e Rovella, la lista dei problemi si allunga con l’indisponibilità di Cataldi e le condizioni ancora da valutare di Romagnoli e Patric. Un quadro che costringe Maurizio Sarri a fare i conti con uomini contati in vista della sfida contro il Milan.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, a Formello il tecnico sta lavorando su diverse soluzioni per rimediare alle assenze. Tra queste c’è anche l’ipotesi di utilizzare Patric nel ruolo di vertice basso. Lo spagnolo, già impiegato da play nella gara contro il Sassuolo, resta il principale candidato per occupare quella posizione anche nella partita dell’Olimpico.

La situazione, però, resta complessa. Sulla carta Basic dovrebbe alternarsi con Patric in mezzo al campo, ma anche il croato è ancora da valutare. Non a caso, nelle prove tattiche è stato testato in quella zona anche Taylor.

Le incognite non riguardano soltanto il centrocampo. In difesa, infatti, la presenza di Romagnoli non è ancora certa. In caso di forfait del centrale, Patric diventerebbe di fatto l’unica alternativa di ruolo dietro a Gila e Provstgaard, evitando così di dover adattare Marusic al centro della retroguardia.

Un vero e proprio gioco a incastri che Sarri proverà a risolvere nelle ultime ore prima della partita, quando sceglierà l’undici titolare chiamato ad affrontare il Milan all’Olimpico.