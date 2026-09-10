La provocazione del tifo organizzato: "Se Lotito vuole un incontro prima deve chiedere scusa"

Il tifo organizzato è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per lanciare una provocazione a Lotito.

Lancio una provocazione, se il signor Lotito vuole un incontro con il tifo organizzato va in televisione o fa una conferenza e chiede prima di tutto scusa per tutto ciò che ha fatto in 22 anni e poi ci si mette seduti. Se per miracolo la cosa dovesse mettersi in moto, il tifo andrebbe a parlare con Lotito e Fabiani spiegando il perché non si torna allo stadio. Innanzitutto, Fabiani non ha detto che lui vuole fare un incontro, lui lo disse a dicembre dello scorso anno quando avevamo detto che volevamo delle apeture e lui si mese in prima fila dicendo che bisogna fare un tavolo ma é stato fermato dalla società. Per quel che ci riguarda noi siamo stati molto chiari, si poteva evitare di arrivare a questa rottura così forte.