Lazio-Cagliari all’Olimpico: 30 successi biancocelesti in 43 sfide

La Lazio capolista ospita il Cagliari all’Olimpico nella decima giornata di Serie A Enilive. Secondo quanto riportato da Legaseriea, I biancocelesti arrivano da cinque vittorie consecutive, l’ultima per 6-2 contro il Sassuolo. Sono ancora imbattuti e hanno pareggiato una sola volta, contro il Milan il 12 settembre. I sardi, dopo una buona partenza, hanno invece perso le ultime tre gare con Monza, Bologna e Roma. Fabio Pisacane arriva nella capitale per provare a cambiare rotta.

Gli highlights della partita saranno disponibili circa un’ora dopo il fischio finale.

All’Olimpico 30 vittorie laziali in 43 precedenti

Nei 43 confronti ufficiali disputati a Roma, la Lazio ha ottenuto 30 successi, il più recente per 2-0 nella Serie A 2025/26. I pareggi sono sei, con il 2-2 del 2021/22 come ultimo risultato di questo tipo. Il Cagliari ha vinto sette volte: l’ultima per 1-0 nel campionato 2009/10.

Contro i rossoblù, la Lazio segna in casa da 14 partite consecutive, per un totale di 31 reti. L’ultima gara all’Olimpico senza gol biancocelesti risale al 28 ottobre 2009: finì 0-1 e resta anche l’ultimo successo del Cagliari a Roma. I dati sono riportati da Lega Serie A.

Rigori, gol e possesso: i numeri delle due squadre

La Lazio è la squadra con più rigori a favore, tre, e più espulsioni degli avversari, due. Ha segnato quattro gol nei primi 15 minuti delle partite, come Atalanta e Frosinone, e sei nel primo quarto d’ora della ripresa: in entrambi gli intervalli guida il dato indicato dalla Lega.

I biancocelesti hanno inoltre la percentuale di conversione realizzativa più alta, il 16,8%, e hanno mandato in gol 12 giocatori diversi, più di ogni altra squadra. Il Cagliari è fermo a quattro marcatori differenti, come il Venezia; solo il Parma ne conta meno, con tre.

Gli avversari dei sardi effettuano in media 18,4 tiri a partita: soltanto Atalanta, con 18,9, e Frosinone, con 18,8, ne concedono di più. Il possesso palla del Cagliari è del 41,9%; le uniche percentuali inferiori sono quelle di Lecce, al 41%, e Parma, al 41,8%.

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