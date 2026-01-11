La Lazio ha l’accordo con Toth? L’agente fa chiarezza
Ai microfoni di M4 Sport, l’agente di Toth ha parlato del futuro del suo assistito
La Lazio oggi scenderà in campo contro il Verona ma il mercato in entrata è da seguire attentamente: Toth è un giocatore attenzionato dalla società, vedremo se ci saranno sviluppi nelle prossime ore. Intanto, l’agente del classe 2005 ha parlato della trattativa ai microfoni di M4 Sport.
Calciomercato Lazio, accordo con Toth? Parla l’agente
Ci sediamo a negoziare con un altro club solo dopo che il club ha già raggiunto un accordo con il Ferencváros. Finché i due club non raggiungeranno un accordo, non negozieremo a nessun livello, e tanto meno concorderemo i termini. Un trasferimento di questo calibro dal campionato ungherese non si poteva nemmeno immaginare. Ed è proprio per questo che ritengo che questo sia estremamente importante per la percezione del nostro calcio e della società a livello internazionale. È proprio per questo che l'intera questione, lo sviluppo, l'immagine e il possibile trasferimento di Alex Tóth si stanno svolgendo in una collaborazione estremamente attenta e senza pari con il suo club. Se riuscirà a raggiungere il miglior risultato possibile in termini di sviluppo, allora non dipenderà più da noi, questo è certo. Per come la vedo io, nemmeno il Ferencváros, ma la cosa più importante è che Alex è ancora un giocatore del Ferencváros al momento, è in ritiro, si sta preparando per la partita di Europa League e l'inizio del campionato.