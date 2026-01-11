La Lazio ha l’accordo con Toth? L’agente fa chiarezza

La Lazio oggi scenderà in campo contro il Verona ma il mercato in entrata è da seguire attentamente: Toth è un giocatore attenzionato dalla società, vedremo se ci saranno sviluppi nelle prossime ore. Intanto, l’agente del classe 2005 ha parlato della trattativa ai microfoni di M4 Sport.

Ci sediamo a negoziare con un altro club solo dopo che il club ha già raggiunto un accordo con il Ferencváros. Finché i due club non raggiungeranno un accordo, non negozieremo a nessun livello, e tanto meno concorderemo i termini. Un trasferimento di questo calibro dal campionato ungherese non si poteva nemmeno immaginare. Ed è proprio per questo che ritengo che questo sia estremamente importante per la percezione del nostro calcio e della società a livello internazionale. È proprio per questo che l'intera questione, lo sviluppo, l'immagine e il possibile trasferimento di Alex Tóth si stanno svolgendo in una collaborazione estremamente attenta e senza pari con il suo club. Se riuscirà a raggiungere il miglior risultato possibile in termini di sviluppo, allora non dipenderà più da noi, questo è certo. Per come la vedo io, nemmeno il Ferencváros, ma la cosa più importante è che Alex è ancora un giocatore del Ferencváros al momento, è in ritiro, si sta preparando per la partita di Europa League e l'inizio del campionato.