La programmazione televisiva della 36sima giornata di Serie A

Nella capitale, sponda biancoceleste, c'è ancora clima di festa dopo la vittoria conquistata ieri sera nella semifinale di coppa Italia contro l'Atalanta. Tra quattro giorni però si tornerà in campo per la sfida tra Lazio e Udinese. Intanto pochi istanti fa è emerso dove sarà possibile seguire nel dettaglio quella che sarà la 36sima giornata del campionato di serie A.

Orario e dove vedere i match della 36sima giornata

Ven. 8.05 Torino-Sassuolo DAZN/SKY ore 20.45

Sab. 9.05 Cagliari-Udinese DAZN ore 15.00

Sab. 9.05 Lazio-Inter DAZN ore 18.00

Sab. 9.05 Lecce-Juventus DAZN/SKY ore 20.45

Dom. 10.05 Verona-Como DAZN ore 12.30

Dom. 10.05 Cremonese-Pisa DAZN ore 15.00

Dom. 10.05 Fiorentina-Genoa DAZN ore 15.00

Dom. 10.05 Parma-Roma DAZN/SKY ore 15.00

Dom. 10.05 Milan-Atalanta DAZN ore 20.45

Lun. 11.05 Napoli-Bologna DAZN ore 20.45

In 4 giorni due volte Lazio-Inter

Dopo il successo ottenuto dai biancocelesti, nella sfida di ieri sera contro l'Atalanta, nella semifinale di coppa Italia, è emerso un altro verdetto. Ovvero Lazio ed Inter si incontreranno per due volte in soli 4 giorni. La prima volta il 9 maggio nella 36sima giornata di campionato e subito dopo, il 13 maggio, in un match sicuramente più importante e che vede in palio la conquista di un trofeo, ovvero la coppa Italia.