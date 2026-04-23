Lazio in finale di Coppa Italia: Motta eroe, rivivi i rigori contro l’Atalanta

Lazio in finale di Coppa Italia: decisivo Motta

La Lazio nella semifinale di ritorno riesce a conquistare il pass per la finale di Coppa Italia che disputerà contro l’Inter il 13 maggio, grazie a una prestazione da 10 e lode del giovane portiere Edoardo Motta, classe 2005, arrivato al termine del mercato invernale di questa stagione. Con l’infortunio di Provedel, è stato subito chiamato a difendere i pali della Lazio e in queste ultime partite ha dimostrato di essere all’altezza, non solo con il rigore parato a Bologna che ha poi permesso la vittoria della Lazio, ma con una prova da 10 e lode che ieri sera ha fatto sognare ed esultare tutti i tifosi biancocelesti.

Parate decisive e rigori: Motta entra nella storia

Fino al novantesimo la sua prestazione e il suo voto in pagella erano da 4/4,5 per alcune incertezze e per qualche rinvio impreciso e palloni concessi agli avversari. Ma poi la parata che compie al 94esimo su un colpo di testa di Scamacca e con la punta delle dita dei guanti riesce a deviare un pallone che era al 99% già in porta, mandandolo sul palo, consegnando alla Lazio la possibilità di andare poi ai tempi supplementari. Alla fine, anche dopo i tempi supplementari, la Lazio e l’Atalanta continuavano a pareggiare sull’1-1 e hanno dovuto ricorrere alla lotteria dei calci di rigore. I suoi quattro rigori consecutivi parati ai giocatori dell’Atalanta lo fanno entrare di diritto nella storia della Lazio. I giocatori, i tifosi hanno un nuovo eroe biancoceleste da idolatrare e ieri sera erano in tantissimi ad attendere tutta la squadra, ma soprattutto il giovane portiere 2005 all’aeroporto di Fiumicino di ritorno da Bergamo. Questa è la sequenza video di quello che abbiamo vissuto ieri sera con il cuore a mille e oggi ce lo possiamo rivivere.