Roma-Ranieri: il divorzio è clamorosamente ad un passo

Terremoto improvviso a Trigoria. Dopo le scintille e la successiva guerra fredda tra Claudio Ranieri e Gianpiero Gasperini arriva un verdetto sicuramente pesante in casa Roma. Come raccontato pochissimi istanti fa da Angelo Mangiante su Sky, si va verso il divorzio tra Ranieri, attualmente senior advisor, e la società giallorossa. In particolare la proprietà americana sembra non aver gradito le ultime esternazioni pubbliche da parte di Ranieri. La conferma arriva inoltre anche da Gianluca Di Marzio tramite i suoi canali social.

La notizia pubblicata da Di Marzio

Le prossime ore e un probabile comunicato del club

Clima pesante a Trigoria con Claudio Ranieri ad un passo dall'addio. Nelle prossime ore è previsto un comunicato ufficiale del club per spiegare i dettagli che dovrebbero vedere la conclusione del rapporto tra l'ex allenatore ed il club giallorosso.