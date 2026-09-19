Venezia-Lazio, Cancellieri nel pre: "L'avversario ha le qualità per metterci in difficoltà"
Prima della sfida tra Venezia e Lazio, Matteo Cancellieri è intervenuto ai microfoni del pre-partita
Prima della sfida tra Venezia e Lazio, Matteo Cancellieri è intervenuto ai microfoni del pre-partita.
Le parole a LSC
Ci sono tanti pericoli, non possiamo sottovalutare questo tipo di partite. L'avversario ha le qualità per metterci in difficoltà, l'abbiamo preparata bene, è un buon test per noi. La fiducia del mister è importante, ma va ripagata. Quello che ci sta identificando è l'atteggiamento, dobbiamo continuare cosi. Milan? Siamo stati bravi, ci sono anche gli avversari, in altre situazioni dopo i due gol si prende anche il terzo
Le parole a Sky
Fiducia di Gattuso? la fiducia è il 90% quello che viene dopo è aiutato dalla fiducia del mister e riesci a metterlo in mostra solo se hai tutte le componenti, devi essere bravo a prenderti quella fiducia e saperla ripagare. Il mister mi ha dato fiducia in un mio momento complicato.
Le parole a Dazn
Sicuramente il gol ti dà più fiducia, ma penso che la prestazione del primo tempo col Milan ci ha fatto capire che siamo una grande squadra. Oggi è una partita che ci può creare diversi problemi, dobbiamo affrontarla come tutte le altre. Tifosi? È sempre bello, mi dispiace per i nuovi che non hanno assaporato il sapore vero di giocare con loro anche in casa, ma ce li godiamo in trasferta.