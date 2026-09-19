Venezia-Lazio, Cancellieri nel pre: "L'avversario ha le qualità per metterci in difficoltà"

Prima della sfida tra Venezia e Lazio, Matteo Cancellieri è intervenuto ai microfoni del pre-partita.

Le parole a LSC

Ci sono tanti pericoli, non possiamo sottovalutare questo tipo di partite. L'avversario ha le qualità per metterci in difficoltà, l'abbiamo preparata bene, è un buon test per noi. La fiducia del mister è importante, ma va ripagata. Quello che ci sta identificando è l'atteggiamento, dobbiamo continuare cosi. Milan? Siamo stati bravi, ci sono anche gli avversari, in altre situazioni dopo i due gol si prende anche il terzo

Le parole a Sky

Fiducia di Gattuso? la fiducia è il 90% quello che viene dopo è aiutato dalla fiducia del mister e riesci a metterlo in mostra solo se hai tutte le componenti, devi essere bravo a prenderti quella fiducia e saperla ripagare. Il mister mi ha dato fiducia in un mio momento complicato.

Le parole a Dazn