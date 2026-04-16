Kamada e il retroscena su Lotito: "Sembrava tutto fatto per restare alla Lazio, ma..."
Il centrocampista giapponese è tornato sul suo addio alla Lazio e spiega cosa ha bloccato la trattativa per la permanenza
Daichi Kamada è tornato a parlare della sua esperienza della Lazio nella conferenza stampa alla vigilia del ritorno dei quarti di finale di Conference League contro la Fiorentina. L'ex centrocampista biancoceleste ha rivelato un retroscena sulla possibilità di restare nella Capitale sponda laziale, ma un possibile disguido tra Lotito e il suo procuratore avrebbe poi fatto saltare l'operazione.
Kamada sulla Lazio
Alla Lazio ho vissuto una bellissima stagione, non so cosa sia accaduto poi alla fine. Ho avuto anche dei momenti complicati, ma sembrava tutto fatto per restare, poi ripeto non so cosa sia successo tra il mio procuratore e Lotito, ma mando un saluto a tutti i tifosi laziali.