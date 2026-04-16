Kamada e il retroscena su Lotito: "Sembrava tutto fatto per restare alla Lazio, ma..."

Daichi Kamada è tornato a parlare della sua esperienza della Lazio nella conferenza stampa alla vigilia del ritorno dei quarti di finale di Conference League contro la Fiorentina. L'ex centrocampista biancoceleste ha rivelato un retroscena sulla possibilità di restare nella Capitale sponda laziale, ma un possibile disguido tra Lotito e il suo procuratore avrebbe poi fatto saltare l'operazione.

Kamada sulla Lazio