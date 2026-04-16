Verso Napoli-Lazio, tra recuperi e ballottaggi: il punto da Formello

Nella giornata di ieri, i biancocelesti sono scesi in campo a Formello per la seduta di allenamento che precede la trasferta di Napoli.

Tornano in gruppo Gila e Gigot

Nel frattempo, arrivano buone notizie per Maurizio Sarri, con Mario Gila e Samuel Gigot che sono tornati a lavorare in gruppo.

Dia favorito, ballottaggio Basic-Dele-Bashiru, Tavares verso il riposo

Restano invece da valutare le condizioni di alcuni calciatori: Maldini non si è allenato con il resto della squadra e la sua presenza per la gara di sabato resta in forte dubbio. In caso di forfait, Dia rimane in pre-allarme, favorito su Noslin e Ratkov.

A centrocampo resta aperto il ballottaggio tra Basic e Dele-Bashiru, mentre Pellegrini non ha ancora ritrovato la condizione ottimale. Tavares, invece, potrebbe aver bisogno di un turno di riposo: secondo Il Messaggero si valuta anche l'ipotesi di un impiego di Hysaj, ma potrebbe restare solo una suggestione al momento.

Sul fronte degli esterni, Marusic è ancora out e difficilmente riuscirà a recuperare in tempo per la sfida al Maradona e a Bergamo.