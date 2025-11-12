Abbate: "Dimissioni per Sarri? Farebbe un favore alla società. Ecco chi vorrebbe cedere"

La sosta delle nazionali darà tempo alla Lazio di tornare a focalizzarsi sul campo e cercare di voltare pagina dopo la pesante sconfitta con l’Inter. Nella giornata di oggi, Il Messaggero, ha rivelato quanto il comunicato della Lazio sulla questione arbitri non è stata per nulla gradita a Maurizio Sarri. Su questo tema, come anche sul mercato è intervenuto a Radio Laziale, Alberto Abbate.

Comunicato della Lazio sugli arbitri? Sarri non l’ha presa bene, anche perché fortunatamente per lui, lunedì era concentrato su una giornata speciale: il compleanno del papà Enrico che ha fatto 97 anni. Si è voluto far scivolare questo comunicato di cui, tra l’altro, non era stato neanche avvertito. Immagino che già dai prossimi giorni ne parlerà. Gli ha dato fastidio ma gli interessa poco basta che si va avanti. La sua priorità è questo confronto per gennaio.

Il rischio in questo caso è continuare con frecciate a distanza per tre anni e atteggiamenti contrari dall’altra parte. Sarri non ha alcuna intenzione di dimettersi perché farebbe comunque un favore alla società, togliendo a loro 5 milioni netti da pagare fino al 2028. Quando lui dice “accetto tutto fino a giugno” significa che non parlerà fino a giugno, ma poi da quella data comincerà a parlare. È un eufemismo.

È nervoso perché si aspettava di poter programmare prima qualcosa a gennaio. Lui è convinto di non aver detto nulla finora. Si è contenuto.