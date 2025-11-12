Women, il CT Andrea Soncin fa visita alla Lazio di Grassadonia

Prosegue il tour di Andrea Soncin - accompagnato dal preparatore atletico Mattia Tofolutti e dal preparatore dei portieri Massimo Lotti - nei centri sportivi dei club di Serie A per visionare da vicino le calciatrici italiane eventualmente da convocare in vista dei prossimi impegni della Nazionale. Ad accoglierlo a Formello, il direttore sportivo Raffaele Pinzani della Lazio Women, che si è intrattenuto con il commissario tecnico nel corso della sua visita e in cui ha potuto osservare da vicino gli allenamenti della squadra di Grassadonia.

I prossimi impegni delle Azzurre

Undicesima tappa del tour che terminerà con la visita al Genoa prima dell’imminente tournée negli Stati Uniti, in cui le azzurre saranno impegnate in due amichevoli con l’Orlando sabato 29 novembre e il Fort Louderdale, in programma invece martedì 2 dicembre.

Il posta della Lazio