Lotito verso la FIGC: per il voto del 14 dicembre servono i club

Claudio Lotito punta a tornare nel Consiglio federale della FIGC e starebbe cercando il sostegno dei club di Serie A in vista del voto del 14 dicembre. Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, Il presidente della Lazio non fa parte dell’organismo da due anni. La sua eventuale candidatura si inserirebbe negli equilibri emersi dopo l’elezione di Giovanni Malagò alla guida federale.

Il sostegno da cercare tra i club di Serie A

Secondo la ricostruzione del Corriere dello Sport, Lotito vorrebbe tornare a incidere dall’interno sulle decisioni della FIGC. Per farlo, il senatore di Forza Italia avrebbe bisogno di raccogliere consensi tra le società della massima serie.

In passato il presidente biancoceleste aveva avuto un peso significativo nella Lega Serie A, ma il suo ruolo si è progressivamente ridimensionato. Il quotidiano riferisce che si sarebbe ritrovato isolato soprattutto dopo la frattura con alcuni club. Tra questi vengono indicati Inter e Atalanta, schierati su posizioni diverse dalle sue.

Il voto del 14 dicembre e i possibili consiglieri

La ricerca di sostegno guarda all’appuntamento elettorale del 14 dicembre. Lotito potrebbe aver bisogno anche delle società che avevano contribuito all’elezione di Malagò, nonostante le distanze emerse negli ultimi mesi.

Quattro mesi fa i candidati per i 20 posti in Consiglio federale erano stati 21. Lotito era rimasto fuori dalla corsa, anche per la mancata presentazione della documentazione entro i termini previsti.

Tra i possibili consiglieri figurano Giuseppe Marotta per l’Inter, Stefano Campoccia per l’Udinese e Giorgio Chiellini per la Juventus. A loro potrebbe aggiungersi Lotito, che sarebbe stato coinvolto insieme a Saverio Sticchi Damiani del Lecce, indicato come uno dei principali sostenitori di Malagò.

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