Dilemma offensivo per Sarri: Maldini ribalta le gerarchie

Il mercato di gennaio ha consegnato a Maurizio Sarri diversi innesti offensivi, anche alla luce della cessione di Castellanos. Il primo ad arrivare è stato Ratkov, che inizialmente si è inserito come nuovo centravanti, superando nelle gerarchie Dia e Noslin. La sua centralità, però, è durata poco.

Maldini in pole: il figlio d'arte sbaraglia le gerarchie a Formello

L'arrivo di Daniel Maldini ha infatti rimescolato le carte, scombussolando le gerarchie offensive di Sarri. Il figlio d’arte si è subito preso la scena, tanto da partire titolare nel ruolo di centravanti nella sfida contro il Genoa, adattandosi a una posizione non propriamente sua. Dia e Noslin, che avrebbero potuto sfruttare la partenza dell'attaccante argentino per diventare le prime alternative del tecnico, si sono così ritrovati nuovamente indietro nelle scelte. Al momento, Maldini sembra essere sembra essere il giocatore in pole per ricoprire il ruolo di prima punta.

Lo stesso Sarri, nel post gara contro il Genoa, ha chiarito come Maldini abbia buone qualità fisiche, pur mancando ancora di alcune caratteristiche fondamentali per essere considerato un centravanti puro, come nella capacità di attaccare l'area di rigore. Aspetti che, se migliorati, potrebbero però permettergli di ricoprire stabilmente quel ruolo.

Dubbi sul vice Zac

In vista della trasferta contro la Juventus, stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport, i dubbi riguardano anche chi potrà ricoprire il ruolo di vice Zaccagni. Contro il Genoa Pedro è stata adattato nel ruolo di ala in una situazione di emergenza totale e, qualora Maldini venisse nuovamente confermato come centravanti, lo spagnolo potrebbe essere riproposto sull'esterno anche a Torino, nonostante la trasferta insidiosa. L'alternativa porta a Cancellieri, che potrebbe essere spostata sulla fascia sinistra. Tuttavia, come sottolineato dallo stesso Sarri, “è un altro giocatore” quando cambia fascia.