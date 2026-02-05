Verso Juve-Lazio, Sarri sorride a metà: Romagnoli torna, ma aumentano le assenze

Sarri può sorridere solo a metà in vista della trasferta contro la Juventus, in programma domenica 8 dicembre alle ore 20:45 all’Allianz Stadium.

Tornano Romagnoli e Patric, ma restano a rischio per Torino

Nella giornata di ieri, Romagnoli e Patric sono tornati a lavorare nella seduta mattutina: il primo si è allenato in gruppo, mentre il secondo è stato impegnato in prove tattiche. Entrambi i difensori, però, non hanno preso parte all’allenamento pomeridiano. Romagnoli accusa ancora alcuni problemi al polpaccio ed è improbabile che venga rischiato per la trasferta di Torino, mentre potrebbe tornare a disposizione in Coppa Italia contro il Bologna. Anche lo spagnolo, reduce dall’ennesimo stiramento, è rimasto negli spogliatoi nel pomeriggio.

Dia verso il forfait

Secondo quanto raccolto da Il Messaggero, intanto aumentano le assenze per il tecnico: anche Dia e Lazzari si sono fermati a causa di acciacchi muscolari e sono entrambi a rischio in vista della sfida contro la Juventus. Il senegalese potrebbe essere inserito nella lista degli indisponibili, alla quale si aggiunge anche Zaccagni, che non sarà sicuramente a disposizione del tecnico a seguito della lesione addominale riportata di recente e che lo ha già costretto a saltare la gara contro il Genoa.