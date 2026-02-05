Gigot accelera: sempre più vicino al rientro in squadra

Maurizio Sarri è nel pieno delle valutazioni in vista della trasferta di Torino. Nonostante le numerose assenze, soprattutto in difesa, Samuel Gigot potrebbe tornare presto a disposizione del tecnico. Il difensore francese è fermo dallo scorso agosto, a seguito di diverse situazioni che lo hanno tenuto fuori dal progetto tecnico: prima l’esclusione dalla lista, poi l’infortunio e il successivo intervento alla caviglia.

La data del rientro

Ora il difensore è di nuovo in lista e, nel giro di un mese, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, potrebbe tornare a disposizione di Sarri.

L'obiettivo del club

Una possibilità sia per il giocatore che per il club, che potrebbe valutare le sue condizioni in vista del mercato estivo, con l'obiettivo di cederlo. Dopo il riscatto a giugno, il giocatore pesa 4 milioni a bilancio e percepisce un ingaggio da oltre 2 milioni.