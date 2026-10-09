Lazio-Monza, Provstgaard guarda alla classifica: il messaggio prima della sfida

La Lazio è prima in classifica dopo cinque partite, ma Oliver Provstgaard tiene l'attenzione sulla prossima sfida: domenica i biancocelesti ospiteranno il Monza allo Stadio Olimpico. «Sarà tosta, ma vogliamo vincere», ha detto il difensore danese.

Anche Gustav Isaksen considera la gara con i brianzoli il prossimo passo della squadra: «La prossima partita è quella da vincere, ci servono i tre punti per continuare la nostra corsa».

Provstgaard tra Gattuso, obiettivo Europa e sogno scudetto

Come riportato da Tuttosport, Provstgaard ha fatto il punto sui suoi primi mesi sotto la guida di Gennaro Gattuso. Il centrale, diventato un punto fermo della difesa laziale, ha definito importante anche il ritiro con il nuovo allenatore. Ha detto di trovarsi bene nella Lazio e a Roma e ha indicato il ritorno in Europa tra gli obiettivi della squadra. L'inizio è stato positivo, ha aggiunto, ma ci sono ancora aspetti da migliorare.

Interpellato dal Galles dopo una vittoria con la sua nazionale, Provstgaard ha parlato anche delle aspettative dei tifosi: «Si deve sognare sempre, così è il calcio, se sei al primo posto devi sognare!». Il difensore ha però ricordato che la Lazio ha giocato soltanto cinque partite e ha sottolineato di poter migliorare ancora con Gattuso.

Lazio-Monza, la prudenza di Isaksen e la richiesta dei tre punti

Isaksen ha ammesso di non aspettarsi il primo posto, pur ritenendo molto forte la squadra. Ha elogiato il lavoro di Gattuso e i cambiamenti introdotti dal tecnico, descrivendo una Lazio ora «molto aggressiva».

L'esterno danese non vuole però trarre conclusioni premature sulla corsa scudetto. I tifosi, ha spiegato, devono continuare a sognare, ma è troppo presto per stabilire se la Lazio possa vincere il titolo. Per questo invita a pensare a una partita alla volta, cominciando dal Monza.

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