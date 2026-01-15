Dalla Palma: "Ryan mi sembra abbastanza inarrivabile. Como? Superiore alla Lazio"

Alberto Dalla Palma è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per le voci di mercato inerenti a Rayan del Vasco de Gama e sulla gara Lazio-Como, in programma lunedì alle ore 20:45.

Mi sembra un giocatore sopra livello dal punto di vista economico, tant'è che si parla di acquistare il 50% ad una cifra comunque proibitiva. Sarà pure un giovane talento, ma mi sembra abbastanza inarrivabile. Se si ha una disponibilità economica del genere si dovrebbe andare a prendere la mezzala che tanto sta richiedendo Sarri. In più se hai già preso una punta centrale non capisco perché dovresti prenderne un'altra. Spero non venga riciclato il nome di Ilic. Da Baroni non viene considerato né utilizzato. In conferenza stampa viene detto che ha problemi fisici, quindi speriamo non sia questo il giocatore comprato a due minuti dalla fine del mercato. Meglio non prendere nessuno.