Lazio-Udinese, corretta la direzione di Bonacina? La moviola dei quotidiani

Nelle loro edizioni odierne, i quotidiani sportivi hanno pubblicato la moviola inerente alla gestione arbitrale del direttore di gara Kevin Bonacina nel corso del match tra il club biancoceleste e bianconero

È corretta la decisione di Bonacina di prolungare il recupero oltre i 4 minuti inizialmente concessi, perché durante quel tempo ci sono stati i festeggiamenti per il gol dell'Udinese. E dunque non c'è discussione sul momento del 3-3. Così come non ci sono dubbi sulla posizione di Maldini, tenuto in gioco da Solet al momento del tocco precedente. La direzione tecnica dell'arbitro nel complesso è stata positiva, con un metro che è stato adeguato al tono agonistico della gara.

DISCIPLINARE: Lascia, invece, qualche dubbio la sua gestione dei cartellini nel primo tempo. Al 26’ manca un giallo a Taylor, che ferma fallosamente Piotrowski interrompendo l’azione di ripartenza. Al 39’ stesso copione, quando è lo stesso Piotrowski a fermare Noslin: anche qui ci stava il cartellino. Queste due scelte dell'arbitro creano un po' di confusione nei calciatori che, infatti, al 41' non digeriscono l'ammonizione a Cancellieri, il quale in scivolata colpisce anche il pallone ma stende Atta. L'intervento è stato imprudente e la decisione corretta. Giusti, infine, gli altri provvedimenti.