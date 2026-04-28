Lazio-Udinese, corretta la direzione di Bonacina? La moviola dei quotidiani
Ecco la moviola dei quotidiani inerente alla gestione arbitrale del direttore di gara Kevin Bonacina nel corso del match tra il club biancoceleste e bianconero
Nelle loro edizioni odierne, i quotidiani sportivi hanno pubblicato la moviola inerente alla gestione arbitrale del direttore di gara Kevin Bonacina nel corso del match tra il club biancoceleste e bianconero
Corriere dello Sport: 6
È corretta la decisione di Bonacina di prolungare il recupero oltre i 4 minuti inizialmente concessi, perché durante quel tempo ci sono stati i festeggiamenti per il gol dell'Udinese. E dunque non c'è discussione sul momento del 3-3. Così come non ci sono dubbi sulla posizione di Maldini, tenuto in gioco da Solet al momento del tocco precedente. La direzione tecnica dell'arbitro nel complesso è stata positiva, con un metro che è stato adeguato al tono agonistico della gara.
DISCIPLINARE: Lascia, invece, qualche dubbio la sua gestione dei cartellini nel primo tempo. Al 26’ manca un giallo a Taylor, che ferma fallosamente Piotrowski interrompendo l’azione di ripartenza. Al 39’ stesso copione, quando è lo stesso Piotrowski a fermare Noslin: anche qui ci stava il cartellino. Queste due scelte dell'arbitro creano un po' di confusione nei calciatori che, infatti, al 41' non digeriscono l'ammonizione a Cancellieri, il quale in scivolata colpisce anche il pallone ma stende Atta. L'intervento è stato imprudente e la decisione corretta. Giusti, infine, gli altri provvedimenti.
Il Messaggero: 4,5
Risparmia due gialli clamorosi a Taylor (che lo cercava) e Piotrowski, ne sferra uno inesistente a Cancellieri e provoca nervosismo. Resta l’ultima designazione temporale di Rocchi.
La Gazzetta dello Sport: 5,5
Non perfetto nella gestione dei cartellini, nel primo tempo manca il giallo a Piotrowski.