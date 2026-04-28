Calciomercato, aumenta l'interesse del Milan per Gila: ricevuto l'ok di Cardinale

Archiviato definitivamente il capitolo Kim Min-jae, ritenuto fuori budget per l'ingaggio da oltre 9 milioni, il Milan accelera per Mario Gila. Come riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il difensore della Lazio è il profilo individuato per il restyling difensivo: piace ad Allegri per la sua ecletticità, capace di adattarsi sia alla linea a tre che a quattro. Un’operazione che porta la firma del diesse Tare, grande estimatore dello spagnolo fin dai tempi della comune esperienza in biancoceleste.

Mario Gila sotto i riflettori

La strada per arrivare a Gila è in salita. Lotito non ha intenzione di fare regali, anche perché metà del ricavato della cessione finirà nelle casse del Real Madrid, che vanta una percentuale del 50%. Il Milan ha fissato un tetto di 20-25 milioni, ma deve guardarsi le spalle: Inter, Juventus e Napoli sono in pressing e hanno già preso contatti esplorativi. Nonostante la folta concorrenza, la missione ha il benestare di Allegri e il supporto diretto di Gerry Cardinale, pronto a investire per consegnare al tecnico i tasselli richiesti.

L'alternativa rossonera

Gila resta l'obiettivo primario per blindare il reparto arretrato, ma il Milan gioca d'anticipo per non restare scoperto. I rossoneri monitorano attentamente anche Thomas Kristensen dell'Udinese, pronto a diventare il piano B nel caso in cui dovesse concretizzarsi la cessione in prestito di Odogu. La strategia è chiara: il club vuole garantire al proprio allenatore una difesa di ferro, con lo spagnolo in pole position per essere il leader del nuovo corso.