Lazio e Udinese a confronto: le statistiche raccontano una sfida equilibrata. I numeri

La sfida tra Lazio e Udinese si è rivelata un confronto tattico equilibrato, infatti, nonostante le diverse filosofie di gioco, le due squadre hanno dato vita a una partita movimentata, soprattutto nel secondo tempo, anche se con qualche errore tecnico.

Lazio-Udinese: i numeri della gara

Guardando alle statistiche offensive, la precisione ha fatto la differenza. Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, sui tiri fuori dallo specchio il match è terminato in parità (6-6), mentre nei tiri nello specchio l'Udinese ha avuto la meglio per 7 a 5, su un totale di 16 conclusioni contro le 13 laziali. Interessante notare la vocazione offensiva: la Lazio ha cercato maggiormente l’affondo centrale con 11 tiri da dentro l'area contro i 10 dell'Udinese, ma i bianconeri hanno mostrato una maggiore presenza offensiva con 27 tocchi nell'area avversaria, a fronte dei 17 dei biancocelesti.

Manovra e controllo del centrocampo

Anche nella gestione del pallone le due squadre si sono equivalse, seppur con una prevalenza dell'Udinese nel volume di gioco. Come riportato sempre dal quotidiano, i friulani hanno archiviato 510 passaggi con una precisione dell'86%, contro i 458 passaggi della Lazio (82% di precisione). A confermare la propensione alla conclusione dalla distanza degli ospiti, si registra un netto 6 a 2 per l'Udinese sui tiri scoccati da fuori area, segno di una squadra che ha saputo capitalizzare bene la manovra costruita dalla trequarti.