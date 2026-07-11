Gattuso fa chiarezza sull'addio di Gila: "Ho spinto io per la cessione. Fabiani e Lotito..."

Nel corso della conferenza stampa di presentazione, Gennaro Gattuso ha fatto chiarezza anche sulla partenza di Mario Gila al Milan. Il nuovo allenatore ha svelato di aver spinto lui per la cessione del difensore spagnolo.

Se fosse stato per Fabiani e Lotito il giocatore sarebbe rimasto qui fino al prossimo anno. Sono stato io. Chi non vuole stare qui, meglio che non ci stia. Mario è stato onesto, anche sui soldi che gli offrivano: io sono stato giocatore, quando ti capitano cose così…Io ho discusso con Fabiani. Il ragazzo doveva andare via, era arrivato il momento in cui non poteva più rimanere. È arrivato il suo momento, doveva andare via. È giusto che sia andato via. Fabiani e Lotito volevano che il giocatore rimanesse fino alla scadenza. Ho spinto io per la cessione, la sua testa non era al 100% all'interno del progetto.