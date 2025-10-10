Finale Europa League, arbitro Taylor: “Con la Roma nessun errore grave”

Anthony Taylor, arbitro della contestatissima finale di Europa League a Budapest 2023, ha rilasciato una lunga intervista alla BBC. Per la prima volta è tornato su quella notte che ha segnato la sua carriera: gli episodi con la Roma, che definisce “senza errori gravi”, le frasi di José Mourinho, e l’aggressione subita da alcuni tifosi all’aeroporto. Un episodio che, racconta, ha sconvolto la sua famiglia al punto che “da quel giorno non è più venuta a vedere una partita”.

Le dichiarazioni di Taylor sono dure e destinate a far discutere.

A distanza di oltre due anni, il fischietto inglese attacca ancora Mourinho:

“Quella di Budapest è stata la situazione peggiore che io abbia mai vissuto per gli insulti. Non solo perché ero con la mia famiglia: evidenzia quanto il comportamento di certe persone possa avere un impatto devastante sugli altri. Anche in una gara come quella, dove in realtà non ci sono stati errori gravi”.

L’arbitro spiega di aver percepito un tentativo, dopo il match, di “spostare l’attenzione su qualcuno da incolpare”. E aggiunge:

“È stata per me una grande fonte di delusione, frustrazione e rabbia. Non credo sia accettabile ciò che è accaduto, perché sono certo che a nessuno piacerebbe ricevere lo stesso trattamento verso sé stesso o i propri figli. Da allora la mia famiglia non ha più messo piede allo stadio”.

Quando gli viene chiesto se ritiene che lo sfogo di Mourinho abbia influenzato i tifosi, Taylor risponde senza esitazione: “Sì, onestamente penso di sì”.

Taylor e gli insulti agli arbitri: “È un clima tossico”

Nel corso dell’intervista, Taylor affronta anche il tema del crescente odio verso gli arbitri. Ammette di non usare i social “perché non voglio perdere tempo”, ma rivela che la Premier League ha avviato un’indagine dopo gli attacchi online ricevuti: “Se ti ripetono costantemente che non sei all’altezza – da giornalisti, ex dirigenti o opinionisti – la salute mentale ne risente”.

L’arbitro denuncia una cultura calcistica tossica: “Tutti vogliono vincere a ogni costo. Dopo le partite, si diffondono false narrazioni e teorie del complotto che creano un ambiente negativo per chi lavora nel calcio”.

E conclude con un duro monito: “Ogni fine settimana, in qualsiasi parco del Regno Unito, c’è un genitore che insulta un giovane arbitro a bordocampo. Questo non aiuta nessuno a migliorare. Non capisco come qualcuno possa pensare che sia accettabile”.