Sarri a LSC: "La strada è ancora lunga. Ero consapevole delle difficoltà. Sugli infortuni..."

A causa di lievi giramenti di testa non era potuto intervenire in conferenza stampa e nel post-partita di Lazio-Torino pertanto dopo una settimana di allenamenti "light" complice anche la sosta delle nazionali, Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni ufficiali del club a Lazio Style Channel per fare un po' il punto di quelle che sono state le prime sei giornate di Serie A in questo avvio di stagione dei biancocelesti.

Ho un feroce giramento. A volte non mi fa estremamente piacere.

Sulla situazione attuale? Bisogna essere molto razionali e avere idea di cosa ci è successo. In questo momento non voglio essere né pessimista né ottimista, essere realisti e andare di conseguenza. Contro il Torino? Potevamo vincere e nel finale potevamo perderla. Aspetto positivo? Il carattere e venire a capo di una situazione difficile alla fine.

Ma quando ti mancano 8-9 giocatori è complicato. Tutte le altre squadre si sono rinforzate, noi non abbiamo potuto farlo e abbiamo fuori tanti giocatori. Vecino non ha mai giocato, Rovella ha giocato una sola partita in condizioni fisiche buone. Patric fuori per un'operazione, Romagnoli squalificato, Pellegrini infortunato, Guendouzi squalificato, Isaksen con una malattia che non ce lo ha mai fatto utilizzare. Problematiche enormi. Ma non devono essere considerate un alibi. Partite accettabili. Dobbiamo fare un plauso a Basic che ci ha fatto due partite di buon livello, e vedere aspetti positivi della situazione.

La nostra prestazione migliore è stata contro la Roma. Qualche merito bisogna concederlo. Io mi sento in dovere di doverli difendere, perché hanno lottato e non si sono dati alibi né scuse.

Il nostro compito è quello di continuare a fare prestazioni, che si può riassestare nel lungo periodo. Non posso essere solo io ad avere pazienza. Lo sapevo che avremmo avuto tanta difficoltà a inizio campionato. Il livello medio delle squadre è salito, come anche quello delle squadre di media classifica, come il Torino.

Paragonare la delusione di oggi con quella di due anni fa? In quel momento in cui c'è stata la cessione di Sergio e l'ingresso in Champions League, avevo una delusione per il mancato salto di qualità. Oggi è diverso. All'epoca la mia illusione era il mancato salto di qualità, in cui le aspettative completamente diverse.

La squadra la stiamo cambiando in base alle caratteristiche dei giocatori. Questa è una squadra che lavora sulle ripartenze e sull'aggressione degli spazi. Bisogna trovare soluzioni varie. La situazione degli indisponibili ci costringe a cambiare modulo.