Napoli su Gila: la Lazio resiste, ma il Real Madrid può cambiare tutto
Il difensore spagnolo è il primo obiettivo azzurro: Lotito prova a trattenerlo, ma pesa la clausola col Real
Il Napoli accelera per Mario Gila. Il difensore della Lazio, come riportato da La Gazzetta Dello Sport, è diventato uno dei principali obiettivi del club azzurro in vista della prossima stagione, soprattutto in caso di qualificazione alla Champions League.
Il centrale spagnolo, cresciuto nelle giovanili del Real Madrid, sogna un giorno di tornare in Spagna dopo aver collezionato anche due presenze in Liga con i Blancos. Tuttavia, Napoli rappresenterebbe una destinazione molto gradita per il giocatore, che avrebbe l’occasione di mettersi in mostra sul palcoscenico europeo.
Napoli, Gila è il primo obiettivo per la difesa
Il club di Aurelio De Laurentiis sta pianificando il futuro reparto arretrato con idee molto chiare. Il primo tassello sarà il ritorno di Rafa Marin, reduce dall’esperienza positiva in prestito al Villarreal. Il difensore spagnolo vuole rientrare in Italia dopo una stagione convincente in Liga, con l’obiettivo di rilanciarsi definitivamente in Serie A dopo uno scudetto vinto da comprimario.
Ma il Napoli non vuole fermarsi a un solo innesto. Secondo le ultime indiscrezioni, Gila sarebbe in cima alla lista delle preferenze della dirigenza azzurra per rinforzare la retroguardia.
La Lazio prova a resistere: il Real Madrid incassa il 50%
La situazione resta però complicata per la Lazio. Claudio Lotito proverà a trattenere il difensore, diventato uno dei pilastri della squadra biancoceleste, ma c’è un dettaglio che pesa: il club capitolino dovrà versare al Real Madrid il 50% sulla futura rivendita del calciatore.
Una condizione che potrebbe influenzare le strategie di mercato della Lazio e aprire concretamente alla trattativa con il Napoli, pronto ad approfittare della situazione.
Gli azzurri attendono ora soltanto la certezza matematica della qualificazione in Champions League per affondare il colpo.