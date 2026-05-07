Lazio, mercato e riscatti: Dia resta, Maldini in bilico e Isaksen può partire. Occhi puntati in Francia

Lazio mercato: Dia riscattato, Maldini dipende dall’Europa

La Lazio inizia a programmare le prossime mosse di calciomercato, tra riscatti, possibili cessioni e nuovi obiettivi offensivi. Il primo nodo, come riportato da Il Messaggero, riguarda Boulaye Dia, per il quale il club biancoceleste dovrà versare circa 11,3 milioni di euro alla Salernitana dopo i due anni di prestito gratuito.

Situazione diversa invece per Daniel Maldini: il suo futuro dipenderà dalla qualificazione europea della squadra. In caso di approdo in Europa scatterebbe un investimento da circa 14 milioni di euro nei confronti dell’Atalanta, mentre senza coppe il club farà ulteriori valutazioni prima di affondare il colpo.

Più stabile, almeno al momento, la posizione di Ratkov che difficilmente dovrebbe lasciare Formello dopo essere arrivato soltanto a gennaio.

Isaksen possibile sacrificio: spunta anche Mohamed Bayo

Tra i possibili partenti c’è soprattutto Gustav Isaksen, considerato il profilo più appetibile per generare una plusvalenza importante. La società sperava nella sua partecipazione al Mondiale per aumentare ulteriormente il valore di mercato, ma il danese resta comunque uno dei nomi più richiesti.

La Lazio ascolterà eventuali offerte anche per Tijjani Noslin, Cancellieri e altri giocatori offensivi. Discorso particolare per Pedro, che potrebbe decidere di chiudere la carriera al termine della stagione.

Nel frattempo, dalla Francia emerge l’interesse biancoceleste per Mohamed Bayo, attaccante di proprietà del Lille e attualmente in prestito al Gaziantep. Il centravanti ha collezionato 14 gol e 3 assist in 30 partite, attirando l’attenzione di diversi club europei tra Bundesliga, Liga e Turchia. Una trattativa che, al momento, appare però piuttosto complicata.