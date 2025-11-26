Lazio, alla ricerca di plusvalenze per gennaio: tre big a rischio
Il mercato di gennaio si avvicina e le prime strategie per intervenire nella sessione della finestra invernale stanno iniziando a prendere forma. Secondo quanto raccolto dall’edizione odierna de La Repubblica, la società biancoceleste potrebbe essere costretta a cedere un big per generare plusvalenze utili.
Tre big a rischio
Nel mirino ci sarebbero tre big che garantirebbero le plusvalenze più ricche: Guendouzi, Isaksen e Castellanos. Per ciascuno di loro la Lazio chiederebbe una cifra non inferiore a 25 milioni.
Inoltre, stando a quanto raccolto dal quotidiano romano, la società biancoceleste potrebbe rischiare una nuova multa nel caso in cui riuscisse a centrare una qualificazione in Europa, ma al 31 marzo non riuscisse a rispettare l’indicatore del costo del lavoro allargato, oggi è fissato a 0,7. La sanzione verrebbe stabilita dalla stessa Uefa in base alla dimensione del deficit.