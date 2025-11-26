Milan-Lazio, svelato l'arbitro del match per la 13° giornata

L'AIA ha reso nota la designazione arbitrale di Milan-Lazio, gara valevole per la 13° giornata di Serie A

Ginevra Sforza /
Depositphotos
Depositphotos

Archiviata anche la gara interna con il Lecce alla ripresa del campionato dopo la sosta per gli impegni delle nazionali, la Lazio si prepara al doppio incontro con il Milan - prima in campionato, in programma sabato 29 novembre alle ore 20:45 a San Siro, e poi in Coppa Italia, prevista alle ore 21:00 del dicembre all'Olimpico di Roma. Nel frattempo, l'AIA ha reso nota la designazione arbitrale presente per il match tra Milan e Lazio.

La designazione di Lazio-Lecce

L'AIA ha affidato la direzione della gara tra Milan e Lazio, sfida valida per la tredicesima giornata di Serie A, all'arbitro Giuseppe Collu della sezione di Cagliari, coadiuvato dagli assistenti Vecchi e Yoshikawa. Il quarto uomo ufficiale sarà invece Luca Zufferli della sezione di Udine. Al VAR sarà presente Aleandro Di Paolo con Daniele Paterna all'AVAR. 

Le composizioni arbitrali della 13° giornata

COMO – SASSUOLO      Venerdì 28/11 h. 20.45

MARCHETTI

DI GIOIA – BARONE

IV:      DI MARCO

VAR:     GHERSINI

AVAR:      ABISSO

 

GENOA – H. VERONA      Sabato 29/11 h. 15.00

FABBRI

LO CICERO – POLITI

IV:      BONACINA

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:      MAGGIONI

 

PARMA – UDINESE      Sabato 29/11 h. 15.00

PICCININI

CECCON – REGATTIERI

IV:       MUCERA

VAR:      PRONTERA

AVAR:       ABISSO

 

JUVENTUS – CAGLIARI    Sabato 29/11 h. 18.00

CREZZINI

BERTI – CECCONI

IV:      AYROLDI

VAR:     DI BELLO

AVAR:     DIONISI

 

MILAN – LAZIO     Sabato 29/11 h. 20.45

COLLU (foto)

VECCHI – YOSHIKAWA

IV:      ZUFFERLI

VAR:     DI PAOLO

AVAR:    PATERNA

 

LECCE – TORINO     h. 12.30

MARIANI

COLAROSSI – RICCI

IV:     SACCHI J.L.

VAR:     MARINI

AVAR:      FOURNEAU

 

PISA – INTER     h. 15.00

GUIDA

BERCIGLI – CAVALLINA

IV:     PERENZONI

VAR:     PATERNA

AVAR:     LA PENNA

 

ATALANTA – FIORENTINA     h. 18.00

MARCENARO

CIPRESSA – LAUDATO

IV:     SOZZA

VAR:     CAMPLONE

AVAR:       DOVERI

 

ROMA – NAPOLI     h. 20.45

MASSA

MELI – ALASSIO

IV:       PAIRETTO

VAR:      AURELIANO

AVAR:      DI BELLO

 

BOLOGNA – CREMONESE    Lunedì 01/12 h. 20.45

FELICIANI

ROSSI M. – BAHRI

IV:     MASSIMI

VAR:    GARIGLIO

AVAR:      LA PENNA

