Lazio, tifosi sempre al fianco della squadra: sold out a Genoa e aumentano gli abbonati

Quasi 500 tessere in più in quattro giorni: superata quota 29.600, secondo miglior dato dell’era Lotito

Matteo Ischiboni /
Lazio
Lazio - Riutilizzabile

La spinta del pubblico

Nonostante l’avvio complicato di stagione, i tifosi della Lazio non hanno fatto mancare il loro sostegno. La riapertura della campagna abbonamenti, chiusa giovedì 25 settembre alle 23:59, ha registrato un’ottima risposta: al dato iniziale di 29.163 tessere si sono aggiunti quasi 500 nuovi abbonamenti.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Un record vicino

Il totale sale così a circa 29.663 abbonati, cifra che consolida il secondo miglior risultato dell’era Lotito, dietro al record di 30.333 fidelizzati stabilito nel 2023/24. A conferma della passione biancoceleste, anche il settore ospiti per la trasferta di Genova è andato esaurito.

Il Messaggero

Lazio, Dele-Bashiru non convince: chi farà posto a Basic?
Attacco Lazio in crisi: mai così male per una squadra di Sarri