Lazio, tifosi sempre al fianco della squadra: sold out a Genoa e aumentano gli abbonati

La spinta del pubblico

Nonostante l’avvio complicato di stagione, i tifosi della Lazio non hanno fatto mancare il loro sostegno. La riapertura della campagna abbonamenti, chiusa giovedì 25 settembre alle 23:59, ha registrato un’ottima risposta: al dato iniziale di 29.163 tessere si sono aggiunti quasi 500 nuovi abbonamenti.

Un record vicino

Il totale sale così a circa 29.663 abbonati, cifra che consolida il secondo miglior risultato dell’era Lotito, dietro al record di 30.333 fidelizzati stabilito nel 2023/24. A conferma della passione biancoceleste, anche il settore ospiti per la trasferta di Genova è andato esaurito.

Il Messaggero